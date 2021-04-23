Внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина - недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).

Про це пише американське видання The New York Times.

Ці деталі використовують для калібрування вприскування палива в автомобілях, запуску інформаційно-розважальних систем та забезпечення роботи функції круїз-контролю.

В лютому тимчасово призупинили виробництво автомобілів на заводі General Motors. Компанія Mercedes-Benz повідомила, що тимчасово призупиняє виробництво дорогих моделей, а також тимчасово закрила заводи, де з конвеєра сходили седани С-класу за більш доступними цінами. Porsche попередив американських дилерів, що нові моделі з’являться в салонах не раніше, аніж через 12 тижнів. Їм не вистачає лише маленької деталі, яка потрібна для контролю тиску в шинах.

Peugeot через нестачу деталей замінив спідометри.

Для компаній, які займаються виробництвом автомобілів, наразі складний час. Попит на авто після пандемії різко збільшився, однак пропозицій на ринку недостатньо. Перш за все, покупці готові витрачати гроші, які зібрали за рік пандемії. Вони досі не мають змоги вільно подорожувати авіатранспортом, тому готові вкладати кошти в нові, комфортні та якісні авто.

Однак недостатня кількість напівпровідників не має можливості компенсувати втрачені продажі.

В компанії Renault вирішили відкласти напівпровідники для виробництва дорожчих автомобілів, пояснивши це ефективнішою рентабельністю.

Однак багато автомобілів 2021 року випуску зійдуть з конвеєра без додаткових опцій.

Наприклад, Porsche відмовився від 18 спосіб відрегулювати сидіння, бо не вистачає мікросхем.

Основна причина, чому на ринку не вистачає дрібних деталей – їх виробники також хочуть заробити та роблять акцент на випуску смартфонів, ігрових приставок, побутової електротехніки й так далі, тому що це більш рентабельно.

Для одного сучасного автомобіля може знадобитися близько 300 дрібних детальок.

З січня по березень 2021 року через нестачу напівпровідників та подібних дрібних деталей у світі скоротилося виробництво автомобілів на 1,3 мільйона.