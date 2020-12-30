В мире уже сделали более 5,1 млн прививок против COVID-19

Об этом сообщает издание Bloomberg.
Такое количество вакцин против коронавируса ввели жителям 22 стран.
Вакцинация в США началась 14 декабря. Первыми прививки получили медицинские работники. На данный момент в США ввели 2,32 миллиона доз.
В Соединенных Штатах вводят вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech. Еще 20 миллионов доз вакцины Moderna распределят по штатам к началу января. Обе вакцины требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель.
Страны ЕС с субботы и воскресенья начали кампании по вакцинации.
27 декабря в Италии начали вакцинировать население против COVID-19. Первые прививки получили трое медиков из римской больницы Спалланцани.
В Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.
В Германии начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.
- 24 декабря в Мексике началась вакцинация медицинских работников. Таким образом правительство реагирует на резкий всплеск количества госпитализированных с инфекций COVID-19.
- 23 декабря Дубай начал бесплатную вакцинацию населения против коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
- 23 декабря в Швейцарии началась массовая вакцинация населения против коронавируса COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.