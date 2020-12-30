В мире уже сделали более 5,1 млн прививок против COVID-19

По состоянию на 30 декабря в мире уже сделали 5,1 млн прививок против COVID-19.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Такое количество вакцин против коронавируса ввели жителям 22 стран.

Вакцинация в США началась 14 декабря. Первыми прививки получили медицинские работники. На данный момент в США ввели 2,32 миллиона доз.

В Соединенных Штатах вводят вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech. Еще 20 миллионов доз вакцины Moderna распределят по штатам к началу января. Обе вакцины требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель.

Страны ЕС с субботы и воскресенья начали кампании по вакцинации.