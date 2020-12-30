Covid-19 Украина

обновлено 30.12.2020 в 12:01

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В мире уже сделали более 5,1 млн прививок против COVID-19

По состоянию на 30 декабря в мире уже сделали 5,1 млн прививок против COVID-19.

Среда, 30 декабря 2020, 12:07

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Такое количество вакцин против коронавируса ввели жителям 22 стран.

Вакцинация в США началась 14 декабря. Первыми прививки получили медицинские работники. На данный момент в США ввели 2,32 миллиона доз.

В Соединенных Штатах вводят вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech. Еще 20 миллионов доз вакцины Moderna распределят по штатам к началу января. Обе вакцины требуют введения двух доз с интервалом в несколько недель.

Страны ЕС с субботы и воскресенья начали кампании по вакцинации.

27 декабря в Италии начали вакцинировать население против COVID-19. Первые прививки получили трое медиков из римской больницы Спалланцани.

В Венгрии первым получателем вакцины стал врач центральной больницы Дель-Пешт.

В Германии начали иммунизацию пожилых жителей дома престарелых в Хальберштадте.

Теги: вакцина против коронавируса, вакцинация, Коронавирус

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