В мире за минувшие сутки, 15 августа, коронавирус обнаружили у 294 237 человек.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Так, по состоянию на 16 августа в мире коронавируса обнаружили в 21 млн 26 тыс. 758 человек, из них – 755 786 умерли.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных – более 11 млн.

В Европейском регионе зарегистрированы 3,7 млн человек, заразившихся и более 210 тыс. умерших.

Третью позицию в мире по количеству заразившихся занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло почти 3 млн.

Более 5,3 млн случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах Америки. В Бразилии – 3,2 млн случаев, в Индии – 2,5 млн человек заболело. В России количество подтвержденных случаев приближается к 1 миллиона.