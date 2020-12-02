По состоянию на 1 декабря в мире зафиксировано 62 млн 844 тыс. 837 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 1 млн 465 тыс. 144 человека умерли.

Об этом говорится в статистике ВОЗ.

Больше всего случаев заболевания в Северной и Южной Америках – 26 млн 663 тыс. 603; дальше Европа – 18 млн 843 тыс. 510 зафиксированных случаев.

В Юго-Восточной Азии заболело 10 млн 830 тыс. 495 человек. В Восточном Средиземноморье – 4 млн 113 тыс. 399 случаев. В Африке – 1 млн 506 тыс. 405 случаев.

Западная часть Тихого океана – 886 тыс. 684 случаев.

Количество случаев коронавируса в США достигла 14 млн (13 234 551), в Индии – приближается к 10 млн (9 462 809), а в Бразилии составляет 6 314 740.