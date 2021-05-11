Станом на 11 травня у світі зафіксували 159 млн 605 тис. 922 випадки зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Від ускладнень коронавірусу померли 3 млн 317 тис. 733 людини; одужали 137 млн 291 тис. 536 людей.

З початку нової доби на момент повідомлення зафіксовано 10 578 нових випадів, загинули 349 осіб.

За кількістю зафіксованих випадків COVID-19 лідирують Сполучені Штати – 33 млн 515 тис. 308, Індія – 22 млн 991 тис. 927, Бразилія – 15 млн 214 тис. 030.