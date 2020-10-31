Об этом сообщили на сайте организации.
За прошедшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 535 928 человек. Это на 30 тысяч больше, чем сутками ранее.
Кроме этого, в мире был зафиксирован рекорд по количеству смертей. За сутки 7246 человек умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.
Таким образом, общее число случаев COVID-19 в мире достигло более 45,4 млн. летальный случаев почти 1,19 млн.
В ТОП-5 стран с наибольшим количеством заражений коронавирусом входят: США (8,8 млн), Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,6 млн) и Франция (1,3 млн).
Более миллиона случаев COVID-19 зафиксировано в Испании, Аргентине и Колумбии.
- По состоянию на субботу, 31 октября, в Украине занято 67,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом не осталось области, где занято менее 50% коек.
- Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.
- Украинцев, которые нарушают карантинные меры, в частности, не носят маски в общественных местах, полиция начнет штрафовать на месте.