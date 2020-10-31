Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире.

Об этом сообщили на сайте организации.

За прошедшие сутки коронавирус COVID-19 выявили у 535 928 человек. Это на 30 тысяч больше, чем сутками ранее.

Кроме этого, в мире был зафиксирован рекорд по количеству смертей. За сутки 7246 человек умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в мире достигло более 45,4 млн. летальный случаев почти 1,19 млн.

В ТОП-5 стран с наибольшим количеством заражений коронавирусом входят: США (8,8 млн), Индия (8,1 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,6 млн) и Франция (1,3 млн).

Более миллиона случаев COVID-19 зафиксировано в Испании, Аргентине и Колумбии.