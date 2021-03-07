С начала массовой вакцинации в 111 странах мира сделали более 299 млн прививок против COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, последние данные показывают, что вводится примерно 7,65 миллиона доз в день.

Больше всего прививок делают в Соединенных Штатах: в США больше американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, чем дали положительный результат на вирус с начала пандемии. На данный момент в стране ввели 87,9 миллиона доз. За последнюю неделю вводили в среднем 2,16 миллиона доз в день. При таких темпах потребуется примерно 6 месяцев, чтобы 75% населения получили две дозы прививки.

В США на каждые 100 человек было введено 26,5 доз. 76% прививок – сделаны.

Первый этап вакцинации не оправдал федеральных прогнозов, поскольку она проводилась неравномерно. К следующему этапу вакцинации будут больше привлекать аптеки и поликлиники – места, где вакцины чаще всего вводятся. Также расширится круг людей, кому будут делать прививки. Некоторые штаты превращают спортивные стадионы и тематические парки в центры массовой вакцинации.

Вакцина Pfizer-BioNTech разрешена для использования в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке, и кампании вакцинации начались как минимум в 111 странах.

Китай и Россия разрешили свои прививки в июле и августе 2020 года, прежде чем они были полностью протестированы. С тех пор страны ввели миллионы доз, хотя они реже предоставляют обновленную информацию о своем прогрессе в плане иммунизации.

Мировая карта прививок

Во всем мире последний показатель вакцинации составляет в среднем 7 650 865 доз в день. При таких темпах потребуется около 4 лет, чтобы охватить 75% населения двухдозовой вакциной.

В Украине с начала кампании по вакцинации привито 17 037 человек.