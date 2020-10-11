В Таджикистане начались выборы президента — с 6:00 (по местному времени) открылись избирательные участки.

Об этом сообщает ЦИК страны.

Голосование пройдет с 6:00 до 20:00 (с 4:00 до 18:00 по киевскому времени).

В этот раз за пост президента борются пять кандидатов, среди которых – действующий президент Эмомали Рахмон. Его соперники – и.о. председателя Аграрной партии Рустам Латипов, председатель Социалистической партии Абдухалим Гаффоров, председатель Партии экономических реформ Рустам Кудратов и лидер Коммунистической партии Миродж Абдуллоев. Председателю Демократической партии Саиджафару Исмонову было отказано в регистрации из-за недостаточного числа подписей избирателей.

В то же время Социал-демократическая партия отказалась участвовать.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% избирателей, внесенных в списки. Президентом страны станет кандидат, который наберет более половины голосов.

На выборах президента Таджикистана присутствуют 122 международных наблюдателя от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполкома СНГ, ШОС, России и Узбекистана.