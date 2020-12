Об этом, в частности, сообщают агентства Reuters и ВВС.

О поступке мужчины узнали благодаря видео в социальных сетях, которое стало вирусным.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 20 декабря, в провинции Чантхабури.

Группа слонов переходила дорогу, когда одного из них (маленького слоненка) сбил мотоциклист. Пострадал как водитель транспортного средства, так и животное.

Слоненок остался лежать прямо посреди дороги.

На месте инцидента случайно оказался местный спасатель Мана Сривате.

В беседе с агентством мужчина рассказал, что за 26 лет работы ему впервые пришлось реанимировать слона.

“Спасать жизнь — это мой инстинкт. Но я очень волновался, потому что слышал, как его зовет мама и другие слоны. Я предположил, где может находиться его сердце, основываясь на человеческой анатомии и видео, которое я когда-то увидел в интернете. Когда слоненок начал шевелиться, я чуть не заплакал”, — отметил спасатель.

The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020