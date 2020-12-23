Об этом, в частности, сообщают агентства Reuters и ВВС.
О поступке мужчины узнали благодаря видео в социальных сетях, которое стало вирусным.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 20 декабря, в провинции Чантхабури.
Группа слонов переходила дорогу, когда одного из них (маленького слоненка) сбил мотоциклист. Пострадал как водитель транспортного средства, так и животное.
Слоненок остался лежать прямо посреди дороги.
На месте инцидента случайно оказался местный спасатель Мана Сривате.
И пока в нескольких метрах от слоненка очевидцы аварии помогали мотоциклисту, Сривате бросился помогать животному и стал делать ему непрямой массаж сердца.
Примерно через 10 минут слоненок начал двигаться и смог подняться.
В беседе с агентством мужчина рассказал, что за 26 лет работы ему впервые пришлось реанимировать слона.
“Спасать жизнь — это мой инстинкт. Но я очень волновался, потому что слышал, как его зовет мама и другие слоны. Я предположил, где может находиться его сердце, основываясь на человеческой анатомии и видео, которое я когда-то увидел в интернете. Когда слоненок начал шевелиться, я чуть не заплакал”, — отметил спасатель.
The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL
— BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020
Животное впоследствии отвезли на обследование, а когда убедились, что с ним все в порядке, вернули на место ДТП.
Туда за ним вернулись другие слоны, которые услышали, как детеныш зовет их.
С мотоциклистом, который сбил животное, также все в порядке: серьезных травм он не получил.
นาทีชีวิต การปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกช้างที่โดนรถมอเตอร์ไซค์ชน โดยผู้ช่วยเหลือไม่เคยปั๊มหัวใจให้ช้างมาก่อน ใช้ความรู้จากการCPRคน ประกอบกับการเคยเห็นการช่วยชีวิตช้างผ่านอินเตอร์เน็ตมาบ้าง นับถือในสติและการประยุกต์ใช้ความรู้ของพี่กู้ภัยมาก pic.twitter.com/HaM1pCoIrk
— วาวว่า lll เป็นวาฬตัวนึงลอยว่ายน้ำมา (@Wowwlog) December 21, 2020
- Ранее жители провинции Чиангмай, расположенной на западе Таиланда, увидели в поле голодного слоненка. Животное пыталось украсть немного сахарного тростника. Когда маленький слон понял, что его разоблачили, то решил “спрятаться” от людей за столбом посреди поля.