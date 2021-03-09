Власти Таиланда разрешили туристам, приезжающим в страну, проводить обязательную двухнедельную самоизоляцию на яхте в море.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Этот шаг направлен на возрождение испытывающей трудности туристической отрасли страны, которая сильно пострадала от пандемии.

Отмечается, что новая программа самоизоляции позволит посетителям с отрицательным результатом теста на коронавирус проводить время на борту яхты или небольшого круизного лайнера на Пхукете.

Ожидается, что около 100 яхт примут участие в этой инициативе, что принесет 58 миллионов долларов дохода от яхтенного туризма.

Туристы должны будут носить специальный браслет, который будет отслеживать жизненно важные показатели, включая температуру и артериальное давление, а также местоположение владельца с помощью GPS. По заявлению правительства, устройство может передавать информацию о своем носителе даже в море в радиусе 10 км.

Кроме того, министр туризма Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн заявил, что предложит иностранцам план проведения карантина в популярных туристических районах, в том числе на пляжных курортах.