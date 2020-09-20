Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на министра окружающей среды Таиланда.
Посетителям парка нужно будет зарегистрироваться перед входом, указав свой адрес. Это позволит сотрудникам парка их отследить, если туристы оставят после себя мусор.
О правонарушителях также будут сообщать в полицию.
Отходы отправят туристам домой посылкой, в коробках с надписью: “Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй”.
Фото таких посылок, готовых к отправке, разместил в своем аккаунте в Facebook министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча. “Это ваш мусор – мы отправим его вам”, – предупредил он.
Министр напомнил, что мусор в национальном парке является правонарушением, за которое грозят крупные штрафы или даже тюремное заключение (сроком до пяти лет).
Чаще всего люди оставляют в национальном парке пустые пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов и банки.
В администрации парка уточнили, что оставленный мусор представляет опасность для животных, которые могут попытаться его съесть.
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If you’ve left your litter behind in Thailand’s Khao Yai National Park, you can expect some unwanted mail in the near future. As part of a new initiative to tackle rubbish pollution, the park will package waste left by tourists and post it to them with a note reading: “You forgot your litter at Khao Yai National Park, we’re sending it back to you.” Thailand’s minister of natural resources and environment, Varawut Silpa-archa, has vowed to clean up the country’s oldest national park, known for its waterfalls, animals and scenery. Visitors have to register their address before entering, making it easier to reunite them with their rubbish.
Кхауяй – старейший национальный парк Таиланда, известный своими водопадами, животными и пейзажами. Он простирается на территории площадью более 2000 кв. км и очень популярен среди туристов.
- Ранее в Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность тем, что пластиковые маски для лица, перчатки и флаконы с дезинфицирующим средством для рук стали причиной загрязнения окружающей среды во время пандемии COVID-19.