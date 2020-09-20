Администрация популярного национального парка Таиланда Кхауяй решила отправлять туристам домой мусор, который они оставили.

Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на министра окружающей среды Таиланда.

Посетителям парка нужно будет зарегистрироваться перед входом, указав свой адрес. Это позволит сотрудникам парка их отследить, если туристы оставят после себя мусор.

О правонарушителях также будут сообщать в полицию.

Отходы отправят туристам домой посылкой, в коробках с надписью: “Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхауяй”.

Фото таких посылок, готовых к отправке, разместил в своем аккаунте в Facebook министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча. “Это ваш мусор – мы отправим его вам”, – предупредил он.

Министр напомнил, что мусор в национальном парке является правонарушением, за которое грозят крупные штрафы или даже тюремное заключение (сроком до пяти лет).

Чаще всего люди оставляют в национальном парке пустые пластиковые бутылки, упаковки из-под чипсов и банки.

В администрации парка уточнили, что оставленный мусор представляет опасность для животных, которые могут попытаться его съесть.

Кхауяй – старейший национальный парк Таиланда, известный своими водопадами, животными и пейзажами. Он простирается на территории площадью более 2000 кв. км и очень популярен среди туристов.