У готельному номері був знайдений мертвим посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.

Про це сповістили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

“30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта. […]Міністерство закордонних справ України висловлює глибокі співчуття родині та близьким померлого у зв’язку з цією непоправною втратою”, — йдеться в повідомлені.

Тайська англомовна газета The Nation Thailand з посиланням на поліцію інформує, що Бешта, ймовірно, помер від серцевої недостатності. На його тілі не виявили травм або інших свідчень насильницького характеру смерті. Попри це, розслідування обставин його загибелі триватиме.

Наразі відомо, що тіло посла виявили в номері готелю на курорті Bunga Resort (острів Ко Ліпе), де він відпочивав разом з 17-річним сином Остапом.

Син Бешти розповів поліції, що ввечері суботи його батька нудило, а близько 4:30 ранку він втратив свідомість.

Бешта присвятив роботі в МЗС 22 роки. З листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.