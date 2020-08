Об этом сообщает Associated Press.

Девочка, которая весила всего 13 кг, запуталась в задней части воздушного змея, который быстро поднялся в небо из-за сильного ветра.

Она полминуты держалась в воздухе, после чего зрителям удалось ее схватить и спустить на землю.

3 year old girl in Taiwan lifted up by kite.

A kid in Taiwan accidentally got latched onto a kite. Fortunately the kid is safe. pic.twitter.com/ftLsyglxBd

— Toon Seri Anthraxxxx (@anthraxxxx) August 30, 2020