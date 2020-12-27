Об этом сообщает иранское агентство IRIB.
По информации издания, лавина сошла 25 декабря, из-за чего в ледяной ловушке оказались 29 человек. 14 из них удалось эвакуировать.
Издание Tehran Times пишет, что двое альпинистов погибли на месте, еще шестерах нашли в субботу мертвыми.
Кроме того, на сайте Федерации альпинизма и скалолазания Ирана сообщается, что во время схода лавины погиб тренер по альпинизму Хасан Амини Азардуст.
Сейчас спасатели осматривают местность на вертолетах, поиски продолжаются.
- Ранее сообщалось, что в Великобритании в Северном Йоркшире 10-летний мальчик более часа дрейфовал в открытом море, пользуясь советами из документального фильма.