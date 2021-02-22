Об этом сообщает издание Axios.

Представитель Техасской комиссии по качеству окружающей среды сообщил, что по состоянию на воскресенье около 8,8 миллиона человек, или примерно треть населения штата, все еще имеют проблемы с водоснабжением. Бутылированную воду людям доставляли волонтеры и организации.

Более 3,4 миллиона бутылок воды были доставлены в Техас с помощью вертолетов, грузовиков и самолетов, предоставленных федеральным правительством, Северной Каролиной и Кентукки.

“Сегодня, будут доставлены еще миллионы”, – сказал губернатор Грег Эбботт.

Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса приостановила отключение клиентов за неуплату после резкого роста счетов за электроэнергию.

21 февраля сантехник ремонтирует трубу в доме в Хьюстоне. Justin Sullivan / Getty Images

Сантехники по всему Техасу работают сверхурочно, чтобы отремонтировать прорваны трубы в домах и на предприятиях.

Волонтеры из Хьюстонского продовольственного банка на стадионе NRG раздают помощь. Тысячи жителей выстроились в очередь.  Justin Sullivan/Getty Images

Волонтер выгружает воду в бутылках в Дель Валле, штат Техас 20 февраля. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Еще один волонтерский центр в Хьюстоне. Justin Sullivan/Getty Images

Лимит на покупку воды в супермаркете Хьюстона. Francois Picard/AFP via Getty Images

Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Автомобильная очередь за водой. Хьюстон. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images

Полицейский Хьюстона стоит у поддонов с водой. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images