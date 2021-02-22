Об этом сообщает издание Axios.
Представитель Техасской комиссии по качеству окружающей среды сообщил, что по состоянию на воскресенье около 8,8 миллиона человек, или примерно треть населения штата, все еще имеют проблемы с водоснабжением. Бутылированную воду людям доставляли волонтеры и организации.
Более 3,4 миллиона бутылок воды были доставлены в Техас с помощью вертолетов, грузовиков и самолетов, предоставленных федеральным правительством, Северной Каролиной и Кентукки.
“Сегодня, будут доставлены еще миллионы”, – сказал губернатор Грег Эбботт.
Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса приостановила отключение клиентов за неуплату после резкого роста счетов за электроэнергию.
21 февраля сантехник ремонтирует трубу в доме в Хьюстоне. Justin Sullivan / Getty Images
Сантехники по всему Техасу работают сверхурочно, чтобы отремонтировать прорваны трубы в домах и на предприятиях.
Волонтеры из Хьюстонского продовольственного банка на стадионе NRG раздают помощь. Тысячи жителей выстроились в очередь. Justin Sullivan/Getty Images
Волонтер выгружает воду в бутылках в Дель Валле, штат Техас 20 февраля. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images
Еще один волонтерский центр в Хьюстоне. Justin Sullivan/Getty Images
Лимит на покупку воды в супермаркете Хьюстона. Francois Picard/AFP via Getty Images
Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images
Автомобильная очередь за водой. Хьюстон. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images
Полицейский Хьюстона стоит у поддонов с водой. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images
- Из-за аномальных холодов, которые накрыли южные штаты Америки, жители Техаса вынуждены спасать морских черепах.