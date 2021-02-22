Из-за сильных снегопадов в Техасе ввели веерные отключения электроэнергии, это привело к тому, что сотни тысяч семей не имели достаточного доступа к питьевой воде. Несмотря на то, что электроэнергия вернулась в большую часть Техаса, проблемы с водой все еще существуют.

Об этом сообщает издание Axios.

Представитель Техасской комиссии по качеству окружающей среды сообщил, что по состоянию на воскресенье около 8,8 миллиона человек, или примерно треть населения штата, все еще имеют проблемы с водоснабжением. Бутылированную воду людям доставляли волонтеры и организации.

Более 3,4 миллиона бутылок воды были доставлены в Техас с помощью вертолетов, грузовиков и самолетов, предоставленных федеральным правительством, Северной Каролиной и Кентукки.

“Сегодня, будут доставлены еще миллионы”, – сказал губернатор Грег Эбботт.

Комиссия по коммунальным предприятиям Техаса приостановила отключение клиентов за неуплату после резкого роста счетов за электроэнергию.

21 февраля сантехник ремонтирует трубу в доме в Хьюстоне. Justin Sullivan / Getty Images

Сантехники по всему Техасу работают сверхурочно, чтобы отремонтировать прорваны трубы в домах и на предприятиях.

Волонтеры из Хьюстонского продовольственного банка на стадионе NRG раздают помощь. Тысячи жителей выстроились в очередь. Justin Sullivan/Getty Images

Волонтер выгружает воду в бутылках в Дель Валле, штат Техас 20 февраля. Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Еще один волонтерский центр в Хьюстоне. Justin Sullivan/Getty Images

Лимит на покупку воды в супермаркете Хьюстона. Francois Picard/AFP via Getty Images

Thomas Ryan Allison/Bloomberg via Getty Images

Автомобильная очередь за водой. Хьюстон. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images

Полицейский Хьюстона стоит у поддонов с водой. 20 февраля. Justin Sullivan/Getty Images