Об этом сообщает американский телеканал CNN.
На выходных 14-15 ноября организация North Texas Food Bank, которая распределяет пожертвования, приобретенные и приготовленные продукты тем, кто в них нуждается, проводила очередную раздачу в Далласе.
Очереди в пункты раздачи состояли из тысяч человек, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные NTFB.
По сообщениям пресс-секретаря NTFB Анны Курьян, банк раздал в субботу более 1320 кг еды для 25 тысяч человек.
“Сорок процентов людей, которые обращаются, делают это впервые”, — сказала Курьян.
По словам организаторов банка пищи, количество нуждающихся, значительно увеличилось из-за пандемии COVID-19.
Президент NTFB Триша Каннингем заявила, что она гордится своей командой и обществом “за то, что они давали определенную надежду и заботу в эти чрезвычайные времена”.
“Это было довольно унизительной сценой, увидеть так много людей, которые нуждаются”, — отметила она она.
- Напомним, после президентских выборов, 4 ноября, в США впервые с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 100 000 случаев заражения COVID-19 за сутки.
- Эпидемия коронавируса, которая разворачивается в США, вызвала гуманитарную катастрофу.