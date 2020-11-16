В Далласе, штат Техас, в эти выходные наблюдались длинные очереди к пунктам выдачи бесплатной пищи.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На выходных 14-15 ноября организация North Texas Food Bank, которая распределяет пожертвования, приобретенные и приготовленные продукты тем, кто в них нуждается, проводила очередную раздачу в Далласе.

Очереди в пункты раздачи состояли из тысяч человек, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные NTFB.

По сообщениям пресс-секретаря NTFB Анны Курьян, банк раздал в субботу более 1320 кг еды для 25 тысяч человек.

“Сорок процентов людей, которые обращаются, делают это впервые”, — сказала Курьян.

По словам организаторов банка пищи, количество нуждающихся, значительно увеличилось из-за пандемии COVID-19.

Президент NTFB Триша Каннингем заявила, что она гордится своей командой и обществом “за то, что они давали определенную надежду и заботу в эти чрезвычайные времена”.

“Это было довольно унизительной сценой, увидеть так много людей, которые нуждаются”, — отметила она она.