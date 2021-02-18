Тим Бойд — мэр Колорадо-Сити (штат Техас, США), ушел в отставку из-за разгоревшегося скандала после его сообщения в Facebook, где он сказал, что в обязанности местных властей не входит поддержка жителей после снежной бури и отключения электроэнергии.

Об этом сообщает USA Today.

Пост был написан после того, как миллионы жителей Техаса остались без электричества из-за снежной бури. Коммунальные предприятия от Миннесоты до Техаса и Миссисипи внедрили веерные отключения электроэнергии, чтобы облегчить нагрузку на электрические сети, которые вынуждены удовлетворять чрезвычайный спрос на тепло и электричество.

Бойд написал в Facebook, что собирается “задеть некоторые чувства”, и обвинил людей в лени и поиске “чертовых подачек” после отключения электроэнергрии. Позже он удалил пост.

“Никто ничего не должен вам или вашей семье; местные власти не обязаны поддерживать вас в такие тяжелые времена! Тонуть или плыть — выбор за вами. Город и округ, а также поставщики электроэнергии или любые другие службы ничего вам не обязаны! Я устал от людей, которые ждут чертовых подачек! Выживут только сильные, а слабые погибнут” — написал он.

Бойд сообщил о своей отставке в длинном втором посте, заявив, что он никогда не намеревался выступать от имени города или округа Митчелл, поскольку он был всего лишь гражданином, а не мэром.

“Я никогда бы не причинил вред пожилым людям или кому-либо, кто действительно нуждается в помощи. Я лишь имел в виду, что тем людям, которые способны позаботиться о себе, но слишком ленивы, чтобы это сделать, не следует ждать подачек. Прошу прощения за формулировку и некоторые фразы”, — сказал он.

Бойд добавил, что его жена тоже столкнулась с последствиями его высказываний. По его словам, ее уволили с работы.

Колорадо-Сити – город с населением около 4000 человек, расположенный примерно в 370 км к западу от Далласа.