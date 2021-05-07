Техас став третім великим штатом у США, де представникам Республіканської партії вдалося провести закон щодо обмеження виборчих прав громадян. До цього аналогічні закони ухвалили в Джорджії та Флориді, де республіканці мають законодавчу більшість.

Про це свідчать дані щодо голосування.

Палата представників Техасу ухвалила закон щодо обмеження прав виборців 78 голосами. 64 законодавці проголосували “проти”. Однак, законопроєкт № 7 (SB7) врешті ухвалили.

Демократи виступили категорично проти, заявивши, що новий закон спрямований на те, аби нівелювати виборчі права мігрантів та кольорових громадян.

“Ми втомилися від того, що наших громадян вважають людьми другого сорту”.

“Ніхто не заслуговує на те, аби прокидатися та дізнаватися, що його права ще більше обмежили”.

Республіканці внесли до законопроєкту, який попередньо схвалили демократи, понад 100 поправок. Це було зроблено ввечері, а вранці документ у новій редакції винесли на голосування.

Виборча реформа: чому її називають протиправною

Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість у штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.

Законом запроваджуються нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, надаючи чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмеживши використання урн для голосування та перетворивши на злочин підхід до виборців у черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів у штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Президент США Джо Байден назвав закон “кричущим зазіханням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право, доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.