Власти Тель-Авива запустили кампанию по бесплатной вакцинации от коронавируса иностранцев и просителей убежища.

Об этом сообщает агентство AP.

За бесплатной прививкой в очередь выстроились десятки мигрантов и иностранных рабочих.

В первый день работы центра вакцинации на юге Тель-Авива, где проживает большая группа мигрантов, инъекции COVID-вакциной сделали десяткам иностранных граждан. В число первых получателей вошли рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также мигранты из Судана и Эритреи.

Фото: АР

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц заявил, что правительство обязано вакцинировать всех людей в пределах страны, и добавил, что следующим шагом должна быть вакцинация лиц, находящихся в Израиле незаконно, не имеющих документы или ищущих убежища.

Израиль начал вакцинацию своего населения в конце 2020 года. Страна уже получила более 3,5 миллиона доз вакцины от Pfizer.