Об этом сообщает агентство AP.
За бесплатной прививкой в очередь выстроились десятки мигрантов и иностранных рабочих.
В первый день работы центра вакцинации на юге Тель-Авива, где проживает большая группа мигрантов, инъекции COVID-вакциной сделали десяткам иностранных граждан. В число первых получателей вошли рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также мигранты из Судана и Эритреи.
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Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц заявил, что правительство обязано вакцинировать всех людей в пределах страны, и добавил, что следующим шагом должна быть вакцинация лиц, находящихся в Израиле незаконно, не имеющих документы или ищущих убежища.
Израиль начал вакцинацию своего населения в конце 2020 года. Страна уже получила более 3,5 миллиона доз вакцины от Pfizer.
- В Израиле через три недели после начала массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.