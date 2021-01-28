Об этом пишет The Verge.
Для iOS эта функция появилась в версии 7.4, выпущенной вчера, но она пока недоступна для Android.
Импортировать диалоги можно из WhatsApp, Line и KakaoTalk.
Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать любой контакт в WhatsApp и выбрать опцию “Экспорт чата”. После этого приложение создаст архив с файлами, которые можно перенести в Telegram.
Новая функция была добавлена в связи с тем, что Telegram сообщает об огромном увеличении числа пользователей, и сейчас сервис насчитывает более 500 миллионов активных пользователей по всему миру. Причина, по всей видимости, заключается в новой политике WhatsApp, которая вызвала озабоченность по поводу конфиденциальности приложения, принадлежащего Facebook.
- 4 января мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение. В новых правилах компания отметила, что будет передавать данные корпорации Facebook. После этой новости немалое количество пользователей отказались от WhatsApp в пользу других мессенджеров, как Signal и Telegram.