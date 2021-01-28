В мессенджере Telegram появилась возможность переносить историю сообщений из других сервисов.

Об этом пишет The Verge.

Для iOS эта функция появилась в версии 7.4, выпущенной вчера, но она пока недоступна для Android.

Импортировать диалоги можно из WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать любой контакт в WhatsApp и выбрать опцию “Экспорт чата”. После этого приложение создаст архив с файлами, которые можно перенести в Telegram.

Новая функция была добавлена в связи с тем, что Telegram сообщает об огромном увеличении числа пользователей, и сейчас сервис насчитывает более 500 миллионов активных пользователей по всему миру. Причина, по всей видимости, заключается в новой политике WhatsApp, которая вызвала озабоченность по поводу конфиденциальности приложения, принадлежащего Facebook.