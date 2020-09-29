Об этом сообщает Beta Info.

Пока функция доступна в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.

Активировать комментарии можно, привязав чат к каналу. Пользователь может написать комментарий к посту, не вступая в чат.

Также сообщается, что в чате появилось новое меню. Его можно включить спомощью долгого нажатия на аватара. Благодаря этому инструменту пользователь может быстро открыть диалог, перейти в профиль или оставить упоминание.

Тем не менее если в чате запрещено отправлять сообщения, медиа, или включен медленный режим, эти ограничения распространятся и на комментарии.