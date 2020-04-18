Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.

Пожар в заказнике, расположенном в пределах заболоченной заводи реки Серет, между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Белая, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района, возник 17 апреля, на площади около 8 га.

Сообщение о горении сухой травы и камыша поступило на номер экстренного вызова “101” в 17:10.

Сейчас к ликвидации масштабного пожара привлечено 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.