В Тернопольской области на 51-м году жизни умер терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович. Его фото было на билбордах "Спасибо за жизнь!", посвященных медикам, сражающимся с коронавирусом.

Об этом сообщили на Facebook-странице больницы, в которой он работал.

“Непостижимая потеря … Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича. Администрация и коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким”, – сказано в посте.

Несколько дней назад у Венжиновича диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирус. Ему сделали ПЛР-тест, но результата он не дождался.

Медик умер, а в больнице ждут результат его теста.

Напомним, фото Венжиновича было одним из тех, которые сделал репортер издания Associated Press. Фото медиков позже использовали для социальной рекламы: создания билбордов с текстом: “Спасибо за жизнь!”