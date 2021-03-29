Жителя Тернопольской области подозревают в разработке вредоносного программного обеспечения, с помощью которого он осуществлял кибератаки на финансовые учреждения в 11 странах мира.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По версии следствия, украинец совершал кибератаки на вебресурсы более сотни банков и их клиентов в Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии с помощью лично разработанного приложения.

“Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях”, – говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, ущерб от кибератак достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии 2019 осуществляли благодаря использованию разработки подозреваемого украинца.

В Офисе генпрокурора сообщили, что действия хакера разоблачили во время международной спецоперации, которую провели вместе с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии. В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.