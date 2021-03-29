Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
По версии следствия, украинец совершал кибератаки на вебресурсы более сотни банков и их клиентов в Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексике, Нидерландах, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии с помощью лично разработанного приложения.
“Вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях”, – говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, ущерб от кибератак достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии 2019 осуществляли благодаря использованию разработки подозреваемого украинца.
В Офисе генпрокурора сообщили, что действия хакера разоблачили во время международной спецоперации, которую провели вместе с правоохранителями Соединенных Штатов Америки и Австралии. В случае доказательства вины обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.
- Ранее сообщалось, что, начиная с 18 февраля 2021 года, Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернет, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.
- Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки. Участники за деньги обеспечивали клиентам несанкционированный доступ к мессенджерам, аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам пользователей.