Несмотря на включение Тернополя в "красную" зону карантина, местные власти пока не намерены ужесточать ограничения, поскольку не видят для этого оснований.

Об этом проинформировали в пресс-службе Тернопольского горсовета.

Согласно сообщению, показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе в последние дни пошли на спад и держатся на низком уровне.

“Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Тернополь к “красному” уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне”, – отмечается в сообщении.

Так, по состоянию на 1 августа в городе:

• среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24);

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (нормальный показатель – 11);

• показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (нормальный показатель – 10).

В горсовете добавили, что “красный” уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75 %, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89 %.

“Поэтому, с целью обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права жителей Тернополя на труд и свободу передвижения, мэр Сергей Надал в понедельник, 3 августа, созывает внеочередную сессию городского совета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности данного постановления об отнесении Тернополя в “красную” зону”, – говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что с понедельника, 3 августа, “предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме”.

Сам Надал в Facebook написал, что считает решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности “сугубо политическим”.

“У меня есть все основания утверждать, что Тернополь преждевременно отнесли к красной зоне… В это время в Киеве и других городах-миллионниках работает метро и даже проводятся концерты, вечеринки. Небольшой галицкий город Тернополь решили взять в блокаду. Киевские чиновники додумались до того, что на нашем вокзале запретили остановку поездов дальнего следования… Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. Коронавирус не пройдет через месяц. Социальная дистанция, гигиена рук спасают нас от заболевания. Я – против дискриминации нашего города чиновниками министерств. Если же не будет понимания от Правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности относительно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады”, – написал он.

На фоне этого в Министерстве охраны здоровья опубликовали заявление главы МОЗ Максима Степанова, который заверил, что в распределении регионов по зонам “нет никакого политического подтекста”. По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

Накануне на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

К “красной” зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли: Луцк, Тернополь, Кицманский район (Черновицкая область).

Переход будет проводиться с понедельника, 3 августа.

В “красной” зоне, в частности, запрещаются: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто); посещение заведений образования; деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров и прочее.