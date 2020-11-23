Об этом сообщает журнал Wired.

Воутерс, по его словам, обнаружил немало уязвимых мест в безопасности как Tesla Model X, так и в их панелях. Он планирует представить все свои выводы на конференции Real World в январе, но уже сейчас сообщил о некоторых из них.

Исследователь уверяет, что хакеры могут украсть Model X всего за несколько минут. Он отметил, что предупредил компанию еще в августе, и на этой неделе Tesla должна выпустить специальные обновления программного обеспечения, которые сделают взлом невозможным.

Для того чтобы взломать машину, вору необходимо прочитать идентификационный номер автомобиля, который обычно видно на приборной панели через лобовое стекло, а также находиться на расстоянии около 4 метров от брелка жертвы.

Злоумышленнику нужен набор аппаратных средств стоимостью около 300 долларов. Это модуль управления корпусом Model X, разобран брелок, мини-компьютер Raspberry Pi и аккумулятор.

С помощью этого набора хакер может вытянуть специальный радиокод, чтобы разблокировать авто, а потом соединить свой фальшивый брелок с Tesla, заставив машину воспринимать его, как настоящий. Это работает на расстоянии до 50 футов.

Воутерс подчеркнул, что в машине есть все необходимое, чтобы остановить его от осуществления такого рода сюжета, разработчик просто должен закрыть несколько лазеек с обновлениями программного обеспечения для автомобиля и брелока.

“В системе есть все необходимое, чтобы быть в безопасности. Есть несколько небольших ошибок, которые позволяют мне обойти все меры безопасности”, — пояснил он.