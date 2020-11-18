В соцсети TikTok расширили функцию "Родительский контроль", которая позволяет родителям связать свой аккаунт с аккаунтом ребенка.

Об этом сообщается на сайте соцсети.

Теперь, в частности, родители смогут выбирать, кто видит учетную запись ребенка, кто может комментировать, а также ограничить возможность другим пользователям видеть, какие ролики понравились их ребенку.

Функции родительского контроля ввели на платформе еще в апреле – тогда у родителей появилась возможность блокировать поисковые запросы, касающиеся конкретных видеороликов, пользователей, музыки и хештегов, контролировать время пребывания в TikTok и изменить настройки получения сообщений.

Также TikTok отключил раздел с личными сообщениями у всех пользователей младше 16 лет. Такую меру объясняют тем, что в 2019 году некоторые пользователи отправляли детям и подросткам неприличные сообщения.