Об этом сообщается на сайте соцсети.
Теперь, в частности, родители смогут выбирать, кто видит учетную запись ребенка, кто может комментировать, а также ограничить возможность другим пользователям видеть, какие ролики понравились их ребенку.
Функции родительского контроля ввели на платформе еще в апреле – тогда у родителей появилась возможность блокировать поисковые запросы, касающиеся конкретных видеороликов, пользователей, музыки и хештегов, контролировать время пребывания в TikTok и изменить настройки получения сообщений.
Также TikTok отключил раздел с личными сообщениями у всех пользователей младше 16 лет. Такую меру объясняют тем, что в 2019 году некоторые пользователи отправляли детям и подросткам неприличные сообщения.
- Ранее сообщалось, что TikTok подал апелляцию в Апелляционный суд США с требованием пересмотреть указ администрации Дональда Трампа о запрете приложения в США.