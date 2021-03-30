Об этом сообщает редакция газеты The Citizen в Танзании со ссылкой на местную полицию.
Полиция подтвердила изданию, что 21 марта в результате давки погибли 45 человек, а еще 37 получили травмы, когда пытались прорваться на стадион, чтобы попрощаться с умершим президентом.
“Они не были преступниками. Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и таким образом возникла давка” – сказал издаию командир специальной полицейской зоны Дар эс Салама Лазаро Мамбосаса.
Он сказал, что все 37 пострадавших сейчас чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больниц.
- Ранее сообщалось, что президент Танзании Джон Магуфули умер от осложнений проблем с сердцем после того, как заболел COVID-19. Ему был 61 год.