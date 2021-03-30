Во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули в городе Дар-эс-Салам возникла давка. В результате погибли 45 человек, еще 37 получили травмы.

Об этом сообщает редакция газеты The Citizen в Танзании со ссылкой на местную полицию.

Полиция подтвердила изданию, что 21 марта в результате давки погибли 45 человек, а еще 37 получили травмы, когда пытались прорваться на стадион, чтобы попрощаться с умершим президентом.

“Они не были преступниками. Они пошли на стадион, чтобы выразить свою любовь к ушедшему лидеру, но из-за огромного количества людей некоторые стали нетерпеливыми и предпочли использовать неофициальные точки входа, и таким образом возникла давка” – сказал издаию командир специальной полицейской зоны Дар эс Салама Лазаро Мамбосаса.

Он сказал, что все 37 пострадавших сейчас чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больниц.