“Я бы не сказал, что план взят за основу, корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Но как раз та сторона утверждает, что он не соответствует Минским соглашениям. Поэтому говорить, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. В основном обсуждался наш план, “та сторона” его активно критиковала”, — сказал Гармаш в эфире телеканала “Украина 24”.