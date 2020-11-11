Об этом заявили в пресс-службе делегации Украины в ТКГ.
В делегации отметили, что на заседании политической подгруппы 10 ноября главной новостью стало обсуждение украинского “Плана действий” по Донбассу.
“Видимо удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение “Плана” украинским парламентом. Однако после напоминания российским представителям, что в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в русло”, — заявили в делегации.
Говоря о результатах заседания, в ТКГ заявили, что можно сказать, что украинский “План” был взят за основу.
“Я бы не сказал, что план взят за основу, корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Но как раз та сторона утверждает, что он не соответствует Минским соглашениям. Поэтому говорить, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. В основном обсуждался наш план, “та сторона” его активно критиковала”, — сказал Гармаш в эфире телеканала “Украина 24”.
- Как сообщалось ранее, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
- По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, некоторые указы Президента Российской Федерации Владимира Путина должны будут отменить для реализации плана.