С начала августа в Токио (Япония) не меньше 79 человек умерли из-за жары. 80% из них – люди в возрасте старше 70 лет.

Об этом сообщает NHK.

Как стало известно, умерли, в основном, те граждане, в домах или квартирах которых не было кондиционеров, снижающий температуру воздуха.

Только на этой неделе температура воздуха в Токио держится на уровне 36 градусов и выше. В городе Хамамацу зафиксирован температурный рекорд – более 41 градуса выше ноля. Это исторический рекорд за последние два года.

Местным жителям власти порекомендовали в дневное время быть в помещениях с кондиционерами, а также как можно чаще пить воду.

Власти Токио утверждают, что погибших от жары всего 26 человек. Но медицинская экспертиза свидетельствует о гораздо большем количестве летальных случаев.