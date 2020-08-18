Об этом сообщает NHK.
Как стало известно, умерли, в основном, те граждане, в домах или квартирах которых не было кондиционеров, снижающий температуру воздуха.
Только на этой неделе температура воздуха в Токио держится на уровне 36 градусов и выше. В городе Хамамацу зафиксирован температурный рекорд – более 41 градуса выше ноля. Это исторический рекорд за последние два года.
Местным жителям власти порекомендовали в дневное время быть в помещениях с кондиционерами, а также как можно чаще пить воду.
Власти Токио утверждают, что погибших от жары всего 26 человек. Но медицинская экспертиза свидетельствует о гораздо большем количестве летальных случаев.
- Центр общественного здоровья МОЗ Украины опубликовал ряд советов, как вести себя в жаркую погоду.