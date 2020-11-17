В торговых центрах США Санта Клауса отгородят от посетителей стеклом: фото

Несмотря на эпидемию коронавируса, владельцы американских торговых центров сохранят рождественскую традицию с Санта-Клаусом. Однако посидеть у него на коленях в этом году не удастся.

Об этом пишет AP.

В американских торговых центрах есть традиция: каждый год во время Рождественских праздников дети могут посидеть на коленях Санта-Клауса и попросить его о подарках.

Но в этом году, учитывая эпидемию, а также тот факт, что возраст и вес Санты подвергают его высокому риску серьезного заболевания, вызванного коронавирусом, традицию пришлось изменить.

Вместо нее дети будут говорить Санте, что они хотят на Рождество, с расстояния почти в два метра, а иногда и из-за стекла.

Также Санта и его посетители даже для фото должны будут надевать маску. А некоторые торговые центры поставят перед Сантой подарочные коробки и другие украшения, чтобы дети к нему не подходили.

Другие меры безопасности включают онлайн-бронирование, чтобы сократить очереди. Также будут сокращены часы работы Санты.