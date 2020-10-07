Соответствующий документ обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.
По словам врача, “президент США утром сказал: “Я чувствую себя прекрасно”.
“На сегодня у него нет температуры уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов (заболевания – ред.) более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации”, – отметил врач.
A Wednesday update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/IEn3Clv9yg
— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 7, 2020
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.