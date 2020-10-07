Врач президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Шон Конли заявил, что у главы государства уже в течение суток не наблюдаются симптомы заболевания COVID-19. При этом у него были обнаружены антитела к коронавирусу.

Соответствующий документ обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

По словам врача, “президент США утром сказал: “Я чувствую себя прекрасно”.

“На сегодня у него нет температуры уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов (заболевания – ред.) более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации”, – отметил врач.