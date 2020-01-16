Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В четверг, 16 января, Счетная палата США приняла решение касательно правомерности удерживания Администрацией президента Трампа военной помощи Украине летом 2019 года. Счетная палата пришла к выводу, что решение было политически мотивировано, а потому администрация президента нарушила американское законодательство.

“Летом 2019 года Административно‑бюджетное управление (орган при администрации президента США — ред.) отказалось от обязательных фондов, выделенных Министерству обороны для оказания помощи Украине в сфере безопасности. … Точное исполнение Закона не позволяет президенту заменять свои собственные политические приоритеты теми, которые Конгресс принял в качестве Закона. Управление удерживало средства по политическим причинам, что не разрешено Законом о роли Конгресса в формировании бюджета. Удержание не было программной задержкой. Поэтому мы приходим к выводу, что управление нарушило Закон”, — говорится в заявлении.

Главный юрконсультант Счетной палаты Томаса Армстронг, комментируя это заявление, отметил, что объяснения задержки, предоставленные Администрацией Трампа не были достаточными.

“Президент имеет узкие, ограниченные полномочия удерживать ассигнования в соответствии с Законом о роли Конгресса в формировании бюджета 1974 года. Административно‑бюджетное управление сообщило Счетной плате, что удерживает средства, чтобы гарантировать, что они не были потрачены “таким образом, который может противоречить внешней политике президента”. Закон не позволяет административно‑бюджетному управлению удерживать средства по политическим причинам”, — сказал Армстронг.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.