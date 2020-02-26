Экс-врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о попытках изменить образ жизни президента США Дональда Трампа. В частности, он рассказал о том, как главе государства ограничивали доступ к мороженому и фаст-фуду, а также пытались приучить к регулярным занятиям спортом.

Об этом пишет The New York Times.

Президенты США ежегодно проходят полный медицинский осмотр, результаты которого становятся доступными общественности. По результатам осмотра в прошлом году, медики настоятельно советовали президенту сбросить несколько лишних килограммов, наличие которых мешало работе сердца.

Для этого необходимо были изменить питание лидера США и приучить его заниматься спортом регулярно.

Но Трамп, как истинный поклонник бургеров и других лакомств фаст-фуда, от таких рекомендаций отказался. А на счет спорта Трамп заявлял, что будет играть лишь в гольф. По его словам, человеческое тело имеет ограниченный ресурс, и тратить его на занятия физическими упражнениями – крайне глупо и нецелесообразно.

Чтобы приобщить Трампа к спорту, и помочь ему сбросить лишние килограммы, Джексон собирался принести в Белый дом велотренажер или эллиптический тренажер, но так этого и не сделал.

Усилиями врачей Трампа все же удалось уговорить несколько изменить ежедневной рацион. В частности, его заставили есть цветную капусту в составе картофельное пюре. При этом, Трампу ограничивали доступ к мороженому и продолжали работать над его диетой.

То, что всегда радовало медиков – Трамп вообще не употреблял и не употребляет алкоголь.

Пока Джексон был главным медиком в Белом доме, он заявлял о том, что у Трампа “невероятные гены”, и если бы он “придерживался лучшей диеты на протяжении 20 лет”, то мог бы прожить до 200 лет.