С мая 2021 года вашингтонская компания OceanGate Expeditions начнет проводить туристические экскурсии в затонувший "Титаник".

Об этом пишет Bloomberg.

Экскурсии будут проводить еженедельно с мая по сентябрь. Стоимость путешествия составит 125 тыс. долларов за человека.

По словам президента компании OceanGate Expeditions Стоктона Раша, уже три дюжины человек забронировали дайвинг-экспедиций.

Погружения туристов, которыми руководить будет группа из 50-60 ученых, займет от шести до восьми часов, чтобы добраться до “Титаника”, исследовать его и вернуться на надводный корабль.

Раш добавил, что, если все пойдет по плану, его клиенты будут одними из первых гостей, посетивших затонувший корабль за последние 15 лет.

Напомним, 15 апреля 1912 пассажирский лайнер “Титаник” в результате столкновения с айсбергом утонул в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд во время своего первого рейса – из Саутгемптона в Нью-Йорк. На его борту находились 2208 пассажиров, в результате катастрофы более 1500 человек погибли.