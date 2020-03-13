МОЗ Украины получило список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что в аэропорт “Борисполь” из Италии, где наблюдается вспышка коронавируса COVID-19, прилетел самолет с несколькими пассажирами с симптомами ОРВИ.

Отмечается, что каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции, направление самым быстрым временем пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение согласно установленного протокола.

“Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции”, – сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, госпитализированные уже доставлены в Александровскую больницу.

В Минздраве вскоре сообщили, что по итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 было получено негативные результаты, то есть коронавирус в трех госпитализированных не обнаружен.

8 марта сообщалось, что в Италии из-за коронавируса на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны. Позднее на карантин была закрыта вся страна.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях. Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.