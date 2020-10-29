Реклама окружает везде и, хотим мы этого или нет, влияет на нас. Мы учимся у нее, занимаемся рекламой себя любимых: демонстрируем с лучшей (а кто-то с противоположной) стороны, раскручиваем страницы в социальных сетях, чтобы снова разместить там чью-то рекламу.

Один из приемов самопрезентации в соцсетях — правильная подача визуальной части, картинки. С технической стороны все в порядке: минимальный навык работы в фоторедакторе, например, Crello, позволяет кадрировать изображение, сделать прозрачный фон онлайн, поработать над слоями, подобрать нужный шаблон — и вуаля! С Crello не может не получиться. Но для уверенности нужно знать, чем в этом сезоне можно привлечь.

Графический дизайн 2020 и будущего года

Дизайн в рекламных средствах имеет модные направления, которые нельзя игнорировать. Поэтому, создавая баннер или YouTube-рекламу, помним о тенденциях:

важную роль играет выбор шрифта — сегодня он должен соответствовать тексту, подыгрывать ему: для простого текста подбирается минималистичный шрифт, буквы с завитушками подойдут игривому наполнению, для слогана лучше выбрать запоминающийся экстравагантный шрифт;

привлекает внимание асимметричное расположение текста, наличие разноуровневых блоков;

в тренде четкие статические картинки с оптическими эффектами движения;

в моде изображения, напоминающие handmade, сочетание фото с рисунками, выполненными в разных техниках — рисунок не обязательно должен быть сложным, а общая картинка не должна быть пресной;

приветствуется наличие в изображении реалистичных текстур, а также соединение разных текстур в одном дизайне;

в цветовой палитре предпочтение отдается синему, а также его комбинациям с красным, зеленым, желтым цветами, модны сочетания оранжевого и фиолетового, красного и зеленого.

Библиотека шаблонов, шрифтов, изображений редактора Crello содержит тысячи позиций, отвечающих тенденциям рекламной моды, также есть возможность загружать свои шрифты и файлы. Главное — не бояться объединять разные направления модных веяний — это тоже тенденция 2020 года.