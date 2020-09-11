Об этом сообщает LIGA.Life.
По поводу плагиата в комитет обратилась народный депутат от партии “Голос” Инна Совсун, ОО “Трон” в лице Светланы Волк (сообщество “Дисергейт“) и Фонд региональных инициатив.
Также комитет получил письмо от Секретариата украинского правительства с просьбой проверить указанные факты.
Глава комитета по этике и руководитель Нацагентства Сергей Квит заявил, что плагиат констатировали в трех работах Шкарлета.
Была проведена экспертиза — отрывки научных работ, переведенные на английский язык, направлялись трем международным экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, который работает в международной организации по академической добродетели, чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту по вопросам пиратства и плагиата Кшиштофу Гутовскому. Все они подтвердили плагиат в работах Шкарлета.
Сообщается, что документы со сравнительными таблицами позже опубликуют на сайте Нацагентства.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 30 июня около 200 протестующих собралось на акцию протеста против нового и. о. главы Министерства образования Сергея Шкарлета.