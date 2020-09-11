Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества образования Украины подтвердил, что в научных работах временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат.

Об этом сообщает LIGA.Life.

По поводу плагиата в комитет обратилась народный депутат от партии “Голос” Инна Совсун, ОО “Трон” в лице Светланы Волк (сообщество “Дисергейт“) и Фонд региональных инициатив.

Также комитет получил письмо от Секретариата украинского правительства с просьбой проверить указанные факты.

Глава комитета по этике и руководитель Нацагентства Сергей Квит заявил, что плагиат констатировали в трех работах Шкарлета.

Была проведена экспертиза — отрывки научных работ, переведенные на английский язык, направлялись трем международным экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, который работает в международной организации по академической добродетели, чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту по вопросам пиратства и плагиата Кшиштофу Гутовскому. Все они подтвердили плагиат в работах Шкарлета.

Сообщается, что документы со сравнительными таблицами позже опубликуют на сайте Нацагентства.