Вечером в понедельник, 27 июля, несколько районов столицы были частично обесточены. Свет погас, в частности, в метро. Часть троллейбусов прекращали движение.

Об этом сообщают #Буквы.

Около 20 часов в понедельник Киевский городской совет проинформировал о повреждении оборудования на теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной.

Отмечалось, что в связи с аварией в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах возможны перебои с электроснабжением, а некоторые потребители останутся без воды.

Из-за аварийного отключения без света остался и метрополитен. Света не было, в частности, в переходе между “Крещатиком” и “Майданом Независимости”. Посетители метро были вынуждены пользоваться фонариками на телефонах. В то же время движение поездов не останавливали.

К тому же, на нескольких остановках (Бессарабская пл., Лыбидская пл., Соломенская пл., Бульвар Дружбы народов, Железнодорожное шоссе) отсутствовало напряжение в городских электросетях, что повлекло за собой задержку троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

В 21-и часов электроснабжение и водоснабжение были возобновлены.