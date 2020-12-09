В центре Киева заканчивают украшать главную елку страны: фото

На Софиевской площади в центре Киева почти закончили украшать главную новогоднюю елку страны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В этом году елка искусственная, а высота новогодней красавицы составляет 31 метр.

Интересно, что вместо традиционной звезды верхушку елки украсили гигантской шляпой, которая ярко светится.

Елку украсили в тематике “Сказочный лес”. Новогоднюю красавицу украсили примерно 1500 игрушками, при этом 800 игрушек – сказочные герои. В этом году яркость елки обеспечат более 10 км гирлянд.

Праздничное зажжение елки традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая. Однако из-за эпидемии зажжение состоится с ограниченным количеством зрителей. В то же время организаторы обеспечат онлайн-трансляцию.