Об этом сообщает Reuters.

Ежедневные случаи заболевания коронавирусом в Турции в последнее время резко возросли: в среду было выявлено 2693 новых случаев COVID-19. Анкара сообщает только количество тех, у кого проявляются симптомы, но это, по мнению критиков, скрывает истинные масштабы вспышки в стране.

В общенациональном сообщении министерство внутренних дел заявило, что запрет на курение направлен на обеспечение соблюдения гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах, поскольку люди во время курения спускают их.

“По этой причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение в таких общественных местах, как улицы и проспекты, (где граждане могут быть скоплены вместе), а также площади и остановки общественного транспорта“, – заявили в МВД Турции.