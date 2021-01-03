В турецком городе Мугла в доме нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Ее тело обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове.

Об этом сообщают турецкие издания Egeyön и Hürriyet.

Мать украинки не смогла связаться с дочерью, которая жила одна в доме в районе Ескичешме, поэтому позвонила ее соседям. Не достучавшись к девушке, те вызвали правоохранителей, которые вошли в дом с помощью слесаря. Украинку нашли мертвой на стуле с наручниками сзади на спине и полиэтиленовым пакетом на голове.

Как сообщается, двери и окна дома, в котором нашли девушку, были закрыты, а в самой квартире не было беспорядка.

Сейчас тело Новицкой было направлено в институт судебной медицины, чтобы, как пишут турецкие СМИ, выяснить, было ли это “убийство или самоубийство”.

Первым об убийстве сообщил турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан, который проживал по соседству с украинкой в Мугла. К своему твиту он добавил хэштег #KadinaSiddet – “нет насилия против женщин”.