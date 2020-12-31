Сегодня, 31 декабря, в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Турции вступил в силу беспрерывный комендантский час, который продлится до 4 января.

Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Daily Sabah.

Так, ограничения начинают действовать в 21:00 31 декабря и продлятся до 05:00 4 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны соблюдать ограничительные меры и с пониманием отнестись к ситуации.

“Я хочу, чтобы каждый гражданин моей страны поддержал борьбу с пандемией, соблюдая правила, особенно в канун Нового года”, – заявил он в своем новогоднем обращении.

По словам Эрдогана, пандемия продлится еще какое-то время, поэтому жителям Турции нужно быть к этому готовыми.

“Мы готовим нашу страну к этому неопределенному будущему, придавая значение усилиям по поставкам вакцин”, – сказал он.