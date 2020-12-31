Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Daily Sabah.
Так, ограничения начинают действовать в 21:00 31 декабря и продлятся до 05:00 4 января.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны соблюдать ограничительные меры и с пониманием отнестись к ситуации.
“Я хочу, чтобы каждый гражданин моей страны поддержал борьбу с пандемией, соблюдая правила, особенно в канун Нового года”, – заявил он в своем новогоднем обращении.
По словам Эрдогана, пандемия продлится еще какое-то время, поэтому жителям Турции нужно быть к этому готовыми.
“Мы готовим нашу страну к этому неопределенному будущему, придавая значение усилиям по поставкам вакцин”, – сказал он.
- Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории страны будет действовать частичный комендантский час. Ограничения ввели на выходные дни.