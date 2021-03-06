Власти Турции будут требовать справки о тестировании на COVID-19 от всех иностранцев до 15 апреля.

Об этом сообщили в посольстве Турции в Украине.

“В рамках борьбы с пандемией до 15 апреля 2021 года было продолжена практика требования предъявления всеми лицами, которые хотят въехать на территорию нашей страны через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска, отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, проведенного в течение последних 72 часов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к лицам, которые не смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, будет применен карантин.

Кроме того, лица, которые не имеют при себе отрицательного результата ПЦР-теста, не будут приниматься на борт самолетов, следующих в Турцию. Это требование не является действительным для транзитных и трансферных пассажиров.