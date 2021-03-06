Об этом сообщили в посольстве Турции в Украине.
“В рамках борьбы с пандемией до 15 апреля 2021 года было продолжена практика требования предъявления всеми лицами, которые хотят въехать на территорию нашей страны через сухопутные, морские и воздушные пункты пропуска, отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, проведенного в течение последних 72 часов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что к лицам, которые не смогут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, будет применен карантин.
Кроме того, лица, которые не имеют при себе отрицательного результата ПЦР-теста, не будут приниматься на борт самолетов, следующих в Турцию. Это требование не является действительным для транзитных и трансферных пассажиров.
- Ранее сообщалось, что Кипр планирует с 1 марта существенно смягчить действующие ограничения на пересечение границы иностранцами и восстановить принятие туристов из всех стран.