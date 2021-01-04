Об этом сообщили в Билкентском университете.
Чтобы определить наличие вируса, необходимо сделать мазок в ротовой полости. В случае, если тест даст положительный результат, прибор поменяет цвет.
По словам ученых, в отличие от широко используемых ПЦР-тестов их система позволяет выявить вирус при помощи передовых оптических технологий, поэтому ее эффективность составляет около 99%. Патоген определяют в течение 10 секунд.
“Система под названием Diagnovir была разработана в результате сотрудничества Bilkent Holding и технологической компании E-A Teknoloji и представляет собой изобретение с совершенно новой технологической инфраструктурой”, – сообщили в университете.
Несмотря на то, что цель изобретения – обнаружить COVID-19, его можно использовать для выявления и других патогенов.
Сообщается, что Турция планирует запустить новый тест в массовое производство в течение двух месяцев.
- Ранее сообщалось, что британские ученые из Университета колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата от коронавируса Storm Chaser на основе антител.