Турецкие ученые создали оборудование, которое позволяет за считанные секунды определить, болен ли человек коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в Билкентском университете.

Чтобы определить наличие вируса, необходимо сделать мазок в ротовой полости. В случае, если тест даст положительный результат, прибор поменяет цвет.

По словам ученых, в отличие от широко используемых ПЦР-тестов их система позволяет выявить вирус при помощи передовых оптических технологий, поэтому ее эффективность составляет около 99%. Патоген определяют в течение 10 секунд.

“Система под названием Diagnovir была разработана в результате сотрудничества Bilkent Holding и технологической компании E-A Teknoloji и представляет собой изобретение с совершенно новой технологической инфраструктурой”, – сообщили в университете.

Несмотря на то, что цель изобретения – обнаружить COVID-19, его можно использовать для выявления и других патогенов.

Сообщается, что Турция планирует запустить новый тест в массовое производство в течение двух месяцев.