В Турции, в университете Улудаг г. Бурса был разработан назальный спрей, который может убить коронавирус COVID-19 всего за одну минуту.

Об этом пишет Daily Sabah.

Сообщается, что препарат под названием Genoxyn, который полностью уничтожает вирус за минуту, был разработан докторами Шехиме Гюльсюн Темелом, Ахметом Юмитом Сабанджи и преподавателем кафедры медицинской микробиологии Университета Улудаг Джунейт Озакин.

Исследователи совместно с учеными из университетов Улудаг и Чукурова протестировали противомикробные и противовирусные эффекты разработанного раствора. Испытание показало, что раствор предотвращает размножение бактерий и вирусов.

По словам Сабанджи, он проводил свои исследования по защите от болезней до начала пандемии коронавируса.

“С помощью Cüneyt Özakın мы показали, что раствор обладает антибактериальной активностью. После начала пандемии мы подумали о том, можем ли мы разработать его, чтобы способствовать борьбе с COVID-19. Мы усовершенствовали новый оральный и назальный спрей и отправили на тесты на биосовместимость”, – сказал он.

Сабанджи пояснил – уже было известно, что точками передачи вируса являются рот и нос, и их исследования показали, что раствор убивает вирус на тканях рта и носа.

“Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его проникновения в клетки и уменьшение количества вируса”, – говорит ученый.

Также ученые заявили, что раствор убивает вирус в течение минуты и не повреждает эпителиальные клетки людей на их слизистых оболочках.

“Мы даже показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, это означает, что его безопасно использовать”, – говорит доктор Шехиме Гюльсюн Темель.

Врачи придумали спрей два года назад, чтобы протестировать его на антимикробную активность.

Доктор Озакин сказал, что изначально они тестировали общую антивирусную эффективность препарата, но когда началась пандемия коронавируса, их внимание переключилось на вирус SARS-CoV-2. После проведения необходимых тестов трое исследователей продемонстрировали, что раствор оказывает прямое влияние на COVID-19.