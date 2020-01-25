В результате мощного землетрясения на востоке Турции погиб 21 человек, более 1000 получили травмы.

Об этом пишет ВВС.

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов, которое произошло примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице, привело к обрушению зданий. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям Турции, после землетрясения было зафиксировано более 200 подземных толчков.

Отмечается, что более 400 спасательных команд направились в регион для помощи. Людей просят не возвращаться в разрушенные дома.

В управлении подчеркнули, что в провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.