Об этом сообщили на сайте министерства внутренних дел Турции.
Так, обязательно носить маску надо во всех общественных местах: на пляжах, улицах, парках, в общественном транспорте и на работе.
Кроме того, запрещено перевозить пассажиров в общественном транспорте стоя. Запрет не распространяется на метро, трамваи, метробусы, а также другие рельсовые транспортные средства.
Также после полуночи власти запретили концерты в ресторанах, кафе и отелях.
За несоблюдение карантинных ограничений нарушителей будут штрафовать.
- Вчера, 7 сентября, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.