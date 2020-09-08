Об этом сообщили на сайте министерства внутренних дел Турции.

Так, обязательно носить маску надо во всех общественных местах: на пляжах, улицах, парках, в общественном транспорте и на работе.

Кроме того, запрещено перевозить пассажиров в общественном транспорте стоя. Запрет не распространяется на метро, трамваи, метробусы, а также другие рельсовые транспортные средства.

Также после полуночи власти запретили концерты в ресторанах, кафе и отелях.

За несоблюдение карантинных ограничений нарушителей будут штрафовать.

  • Вчера, 7 сентября, в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.