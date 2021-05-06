У Туркменістані влада зобов'язала ветеранів Другої світової війни здати гроші на подарунки для себе з нагоди Дня перемоги.

Про це повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

Цікаво, що потім ці подарунки ветеранам вручать від імені президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

Видання зазначає, що гроші зібрали у ветеранів, які мешкають у Фарапському районі Лебапської області на сході Туркменістану.

До такої практики влада вдається вже другий рік поспіль. Торік з ветеранів зібрали кошти на державні нагороди.

Родичі ветеранів обурилися й звернулися до міської адміністрації. Однак чиновники не змогли пояснити, на що витратять ці гроші.

Джерела на умовах анонімності стверджують, що подарунки для вручення ветеранам не виправдовують розмір зібраних коштів. Половину внеску влада залишає на інші потреби, проте невідомо, на які саме. Також залишається загадкою й те, наскільки цінні подарунки отримають ветерани. Минулого року вони отримали по 200 туркменських манатів (приблизно 1 500 грн).

У Туркменістані законодавчо закріплений статус “ветеранів Великої Вітчизняної війни й тилу”. Зазначається, що ветерани не можуть бути молодшими за 90 років.

Наразі нема даних про чисельність ветеранів у країні. У 2013 році їх нараховувалось близько тисячі.