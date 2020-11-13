Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Алабай – домашняя туркменская разновидность среднеазиатской овчарки, внесенная в список национального достояния страны. Это не первый раз, когда эта порода удостаивается внимания президента – в прошлом году он посвятил алабаю книгу.
Памятник оснащен светодиодным экраном, на котором показывают ролики об алабаях. Государственные СМИ утверждают, что статуя отражает “гордость и самоуверенность породы”. При этом, ее стоимость неизвестна.
Несмотря на величие памятника, большая часть населения Туркменистана живет в нищете. А организация по защите свободы прессы RSF оценивает страну как одну из наименее свободных в мире.
- В сентябре прошлого года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу — “Туркменский алабай”. По ней уже написали песню, а торжественные мероприятия проходили несколько дней подряд.