Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Алабай – домашняя туркменская разновидность среднеазиатской овчарки, внесенная в список национального достояния страны. Это не первый раз, когда эта порода удостаивается внимания президента – в прошлом году он посвятил алабаю книгу.

Памятник оснащен светодиодным экраном, на котором показывают ролики об алабаях. Государственные СМИ утверждают, что статуя отражает “гордость и самоуверенность породы”. При этом, ее стоимость неизвестна.

Несмотря на величие памятника, большая часть населения Туркменистана живет в нищете. А организация по защите свободы прессы RSF оценивает страну как одну из наименее свободных в мире.